4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlıkta nelere dikkat etmeli, ne yemeli ne yememeli?

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlıkta nelere dikkat etmeli, ne yemeli ne yememeli?

Bağırsak ve sindirim sorunları çeken bireyler tuvalete çıkarmakta zorluk yaşayarak kabızlık sorunlarıyla uğraşmakta. Özellikle kış ayrılarında tüketilebilecek pek çok besin kabızlığa iyi geldiği söyleniyor. Peki, Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlıkta nelere dikkat etmeli, ne yemeli ne yememeli?

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:54
Takip Et

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabız olunca hangi besinleri tüketmeliyiz?

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlıkta nelere dikkat etmeli, ne yemeli ne yememeli?
+
Aa
-

Kabızlık sorunları yaşayanlar çareyi bitki ve takviye besinlerde buluyor. Kış aylarının gelişiyle temin edilebilecek pek çok ürün kabızlığa iyi geliyor. Peki, Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlıkta nelere dikkat etmeli, ne yemeli ne yememeli?

Bağırsak sağlığıyla ilgili sorunlardan kaçınmak için kışın beslenme düzeninizi değiştirmek gerekiyor. Öğünlerinize daha fazla lif, bitki, baharat, mevsim meyveleri ve sebzeleri eklemek önemlidir.

Kışın kabızlık, bağırsak hareketleri normal olan kişilerde bile yaygın görülür. Kabızlık, bir kişi haftada üçten az tuvalete çıktığında ortaya çıkar.

Kış aylarında havalar soğuduğu için susuzluk oranı azalır. Bu da kabızlık riskini artırır. Daha az su tüketmek, daha az egzersiz yapmak, çok fazla çay ve kahve içmek ve yeterince yüksek lifli yiyecekler yememek bizi kabızlığa duyarlı hale getirebilir.

Sadece müshil tüketmek kabızlık için kalıcı bir çözüm değildir. Kabızlıkla savaşmaya yardımcı olabilecek besinlerin tüketilmesi gerekir.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

HURMA

Kabızlık, eklem ağrısı, anksiyete, saç dökülmesi ve düşük enerjiye iyi gelir. Sabahları aç karnına 2-3 adet hurmayı ılık su ile ıslatın.

ÇEMEN OTU TOHUMLARI

1 çay kaşığı çemen otu tohumlarını gece boyunca ıslatıp ve sabah ilk iş olarak içebilirsiniz. Ayrıca tohumları toz haline getirebilir ve yatmadan önce ılık suyla 1 çay kaşığı çemen otu tozu içebilirsiniz.

İNEK İÇ YAĞI

İnek yağı metabolizmanızı geliştirir. A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerin emilimi için gerekli olan sağlıklı yağı vücutta tutmanıza yardımcı olur. Bir bardak ılık inek sütü ile 1 çay kaşığı inek iç yağı, kronik kabızlığı olan kişiler için en iyi sonucu verir.

KURU ÜZÜM

Siyah kuru üzüm kabızlığı önlemede yardımcı olan lif açısından zengindir. Kurutulmuş gıda maddeleri mide sorunlarına neden olabileceği için kuru üzümleri ıslatmak çok önemlidir. Islatma, sindirimi kolaylaştırır. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
6
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.