Kabız olmak istemeyenler dikkat. Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

Bazı besinler ve baharatlar kabızlığı önüne geçiyor. Çünkü bu besinler metabozlimanın hızlı çalışmasını sağlıyor. Ayrıca metabozlimayı hızlı çalıştırdığı için zayıflamayı da kolaylaştırıyor.

Yeşil çay, vücut ısısında artışa neden olarak metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı oluyor. İçeridği kafein metabozlimanın hızını artırıyor. Ananas da içerdiği bromelain sayesinde sindirimin kolaylaştırıyor. Metabozlimayı hızlandıran bir diğer gıda ise acı biber.

Acı biber kapsaisin ile vücudun kalori yakma hızında artışa neden oluyor. Lif içeriği çok yüksek olan brokoli ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olurken metabolizmanın da hızlanmasını sağlamaktadır.

Zencefil, kekik, tarçın gibi baharatlar vücut ısısında artış meydana getirerek metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.