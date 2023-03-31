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'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'acaba kaç bankada hesabım var' sorusudur. Aslında bu sorunun cevabına e-devlet yoluyla bakılabiliyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:43
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Kaç bankada hesabım var sorusunun cevabı

'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
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E-Devlet üzerinden kullanıcılar, kaç bankada hesabının olduğunu artık öğrenebiliyor. 

KAÇ BANKADA HESABIM VAR?

İlk olarak e-Devlet’e giriş yapın.
Arama kısmına gelin.
Arama kısmına “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” yazın.
Karşınıza ilk çıkan sonuca tıklayın.
Sözleşmeyi onaylayın.
Devam et seçeneğine tıklayın.
Banka hesaplarınız karşınıza çıkacaktır.
İşlem tamamlanmış olacaktır.

TELEFON ÜZERİNDEN KAÇ BANKA HESABINIZ OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet uygulamasını indirin.
Uygulamayı açın.
Arama kısmına “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” yazın.
İlk çıkan seçeneği seçin.
İlerleyin.
İşlem tamamlanmış olacaktır.

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