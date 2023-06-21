Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında, İzinsiz kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak kazı yapın 2 şahısı suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı esnasında 1 arama detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet şarjlı hilti, 1 adet matkap, 2 adet el feneri, 3 adet çekiç ve 3 kesi demiri malzemeye el konuldu.
Şahıslar hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)