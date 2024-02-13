Kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: DHA
Kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi
Zonguldak'ta jandarma tarafından belirlenen kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirdeki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı.

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KAÇAK MADEN OCAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine bilgi verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.

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