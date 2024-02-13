Kaçak maden ocağı patlatılarak kullanılamaz hale getirildi

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirdeki kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon kapsamında Kilimli ilçesinde tespit edilen 1 maden ocağına baskın yapıldı.

KAÇAK MADEN OCAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 1 vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocağın imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerine bilgi verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde ile imhasını sağlayarak kaçak ocağı kullanılamaz hale getirdi.