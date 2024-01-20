Kaçak ördek avlayan 5 kişiye 52 bin lira ceza

Sakarya'nın Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akgöl'de kaçak avcılara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uygun hareket etmeyen kaçak avcılar tespit edildi.

52 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Göle yeşilbaşlı ördekleri ayaklarından halkayla bağlayıp bıraktıktan sonra başka ördekleri avlayan 5 şahıs yakalandı. Bu yöntemle ele geçirilen 26 ördeğe de el konuldu. Uygulama kapsamında kayıt dışı 14 barınak da yakılarak imha edildi. 5 şahısa ördek başı 2 bin TL olmak üzere toplam 52 bin TL para cezası uygulandı.