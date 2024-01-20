Kaçak ördek avlayanlara 52 bin lira ceza

Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akgöl'de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimde sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Yapılan denetimde, avcıların mevzuata aykırı davrandığı tespit edildi.

Gölette yeşilbaşlı ördekleri ayaklarından halkayla bağlayarak bırakan ve daha sonra başka ördekleri avlayan 5 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Bu illegal avlanma yöntemiyle ele geçirilen 26 ördeğe de el konuldu. Denetim kapsamında, kayıt dışı olduğu belirlenen 14 barınak da ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Kaçak avcılara yönelik caydırıcı bir önlem olarak, her bir ördek başına 2 bin TL olmak üzere toplamda 52 bin TL para cezası uygulandı. Bu operasyonla birlikte, doğal yaşam alanlarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik etkili bir mücadele sürdürülmüş oldu.