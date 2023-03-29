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Kaçak sigara imalathanelerine baskın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri 2 depo, bir iş yeri ve ikameti sigara üretim fabrikasına çevrin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:14
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Kaçak sigara imalathanelerine baskın

Kaçak sigara imalathanelerine baskın
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. 

Ekiplerce İzmit ilçesinde 2 depo, bir ikamet ve iş yerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 19 bin 535 içi tütünle doldurulmuş makaron, 105 bin 345 boş makaron, 100 kilo tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ele geçirildi. 

Malzemelere el konulurken adresleri sigara üretim fabrikasına çeviren 5 şüpheli gözaltına alındı.

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