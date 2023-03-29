﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın

İHA'nın haberine göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

Ekiplerce İzmit ilçesinde 2 depo, bir ikamet ve iş yerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 19 bin 535 içi tütünle doldurulmuş makaron, 105 bin 345 boş makaron, 100 kilo tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken adresleri sigara üretim fabrikasına çeviren 5 şüpheli gözaltına alındı.