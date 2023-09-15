Kaçak sigara operasyonu

Bartın’da yapılan operasyonda 23 bin 600 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü makoron sigara ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Kaçak sigara operasyonu

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda M. Y. isimli şahsın makoron sigara satışı yaptığı tespit etti.

Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, Toplamda 23 bin 600 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü makoron, 14 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 10 paket içi tütünle doldurulmuş içime ve satışa hazır makoron sigara, 34 paket sigara filtresi, 1 adet tütün kurutmak için kullanılan mekanizma, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Ele geçirilen sigaralara el koymak üzere el koyulurken, gözaltına alınan M. Y. isimli ikamet sahibi hakkında 5607 SKM suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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