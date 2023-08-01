Kaçak silah operasyonu: 12 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 3 ilde icra edilen kaçak silah ticareti operasyonunda 12 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, “Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mersin, Konya ve Adana illerinde organize bir şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Araştırma, fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 118 adet fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şahıs tutuklanmış, 8 şahsın adli işlemleri devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.