Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak malzeme ve 11 tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araç ve 2 adrese yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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