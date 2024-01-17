Kaçakçılık operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araç ve 2 adrese yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.