﻿Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

İHA’nın haberine göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı.

Operasyonlarda, toplam 119 olaya müdahale edilerek 138 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hakkında yasal işlem başlatılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.





Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 3 kilo 250 gram esrar, 2 kilogram skunk, 35 kök kenevir, 240 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 5 gram bonzai, 46 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 bin 550 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 10 litre kaçak alkol, 12 bin 325 litre kaçak akaryakıt, 1 adet tarihi mozaik meteryal, 3 adet tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 45 adet akıllı cep telefonu, 12 adet akıllı kol saati, 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 17 bin 450 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.