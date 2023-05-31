Kaçaklar Mehmetçiğin yanından koşarak ülkemize girdi

Dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülkelerin başında yer alan Türkiye’ye kaçak göçmen girişi aralıksız sürüyor.

"Kuş bile uçamaz" diye övündüğümüz sınırlarımızın son hali yürekleri parçaladı. Kaçak geçişi önlemek için ördüğümüz duvarları aşan mülteciler, emir verilmediği için kendilerini sadece seyreden Türk askerlerinin gözleri önünde ellerini kollarını sallayarak Türk topraklarına giriş yapıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Mehmetçiğin yanından koşup kaçarak ülkemize giren yabancı uyruklu şahıslar.

Bunlar ne idüği belirsiz kişiler belki terörist belki pedofili belki de uyuşturucu taciri.

TSK'ya gerekli yetki ve emir verilseydi sınırımızdan kuş uçmazdı." notuyla o anları paylaştı.

Bu olaya bir yorum yapan kişi "Sınırımızın getirildiği son durum bu. Mültecilerin evlerinin arka bahçesi gibi sınırımızı rahatlıkla geçiyor. Sonra Türkiye'nin her iline yerleşiyor. Vatandaşlık da alınca keyifleri yerine geliyor. Bu olay dünyanın en geri ülkesinde bile yaşanmaz" dedi.