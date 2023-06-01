Hollanda milletvekilinden Avrupa'ya tepki: Sığınmacı akınını durduruyor diye Erdoğan’ı tebrik ediyorsunuz

Hollanda milletvekili Kati Piri'den Avrupa liderlerine "Sırf sığınmacı akınını durduruyor diye otokrat Erdoğan'ı tebrik ediyorsunuz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hollanda milletvekilinden Avrupa'ya tepki: Sığınmacı akınını durduruyor diye Erdoğan’ı tebrik ediyorsunuz

Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü ve Hollanda Milletvekili Kati Piri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan'ı tebrik eden Avrupa liderlerine tepki gösteren Kati Piri, şu ifadeleri kullandı:

"Sırf sığınmacı akınının önüne geçmek istediğiniz için otokrat Erdoğan'ı tebrik ediyor, ona 'dostum' diyorsunuz. Tabii ki siyasi tutuklular, demokrasi hayali kuran Türk gençliği ve ezilen azınlıklar umurunuzda değil. Erdoğan'ı tebrik eden bütün Avrupa Birliği liderlerine soruyorum: Batı değerlerini savunan ve demokrasi için oy veren 25 milyon muhalif seçmen için de bir mesajınız var mı?"

KATI PIRI KİMDİR

1979 doğumlu olan Kati Piri, Hollanda İşçi Partisi üyesidir.

2014 ile 2021 arasında Hollanda'nın Avrupa Parlamentosu temsilcisi olarak görev aldı.

Görevi esnasında Türkiye raportörü olan Kati Piri, Türkiye aleyhinde raporlar hazırladı. 2021'den beri Hollanda meclisinde milletvekilidir.

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