Kaçan kişiyi kovalayan polis, başka bir şüpheli tarafından vuruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrol noktasından kaçan kişiyi yakalamaya çalışan polis memuru, başka bir şüphelinin ateş açması sonucu sırtından yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçan kişiyi kovalayan polis, başka bir şüpheli tarafından vuruldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Borsa Meydanı'ndaki kontrol noktasında GBT yaptığı sırada Y.N. kontrol noktasından kaçtı.

Y.N'yi kovalamaya başlayan polis memuru E.B, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta 16 yaşındaki E.G. tarafından silahla sırtından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis, sağlık ekiplerince önce Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Polis, şüpheli E.G. ile yanındaki 2 kişiyi, yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı. (AA)

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