Kaçırılan para trilyon doları aştı!

Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak partisinin 22’nci kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada “Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hâl yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur.” dedi.

Yeniçağ, bu açıklamayı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nas” söylemi sonrası faizin düşürülüp Dolar ve Euro kurunun yükseltilmesine rağmen yaptığı açıklama dikkat çekti. Dünyada ise krizin kalmadığı görüldü.” yorumuyla verdi...

Benim aklıma ilk gelen ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hayat pahalılığı ile ilgili fetvası oldu... Fetvada, “Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında ve kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır’ ” denilmişti.

Görülüyor ki Erdoğan, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” gibi bir saçmalığın hadis olabileceğine inanmadığı için sorumluluğu küresel krize yüklüyor...

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Öyleyse dünyadaki enflasyon rakamlarını karşılaştıralım.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 47,83 olduğunu açıkladı.

ENAG ise yıllık enflasyonu, yüzde 122,88 olarak hesapladı.

ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 7’yi geçmiyor. Yüzde 7 nerede yüzde 122.88 nerede...

Avrupa’da en yüksek enflasyon oranına sahip ülke Türkiye... Savaştaki Ukrayna yüzde 24,9 enflasyon oranıyla, Avrupa'da en yüksek enflasyona sahip dördüncü ülke.

Türkiye, dünya enflasyon sıralamasında TÜİK verilerine göre 10'uncu sırada yer aldı. ENAG verileri esas alındığında ise Türkiye, Lübnan, Venezuela ve Suriye’nin ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Dünyada Türkiye dışında hiçbir ülke enflasyon rakamlarını düşük göstermiyor.

Kısacası, Türkiye’deki yüksek enflasyon küresel krizden kaynaklanmıyor...

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Öyleyse Türkiye’de yüksek enflasyon nereden kaynaklanıyor?

Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların temeli, az gelirliden alıp yüksek gelirliye transfer etmekten ibarettir. Burada denilebilir ki, “Doğru ama millî gelirde düşüş var. Bunu nasıl izah ediyorsunuz?”

Millî gelirdeki düşüşün çeşitli sebepleri var. Birincisi, tarım ve hayvancılığın çökertilmesidir. Yakın zamana kadar köylerde her evin ahırında büyükbaş hayvan bulunurdu. 30 haneli bir köyde 200’e yakın hayvan vardı. Şimdi bir tane bile yok! Küçükbaş hayvancılık da benzer durumda. Sadece bu örnek bile millî gelirdeki düşüşü izah etmeye yeter. Kaldı ki uzun yıllardır, buğday ve pancar ekimi sınırlandırılmış, ekene değil de ekmeyene AB fonlarından para verilmiştir! Şeker fabrikaları, ABD dayatmasıyla yok edilmiştir...

İkinci olarak, 22 yıl içinde, devlet ihalelerinden komisyon olarak alınan paraların toplamı 418 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu paralar, Katar, Malezya, Singapur veya Hollanda gibi ülkelere kaçırılmıştır.

FETÖ, yurt dışındaki okulları Türkiye’den gönderilen paralarla kurmuştur. Yine 15 Temmuz’dan sonra, FETÖ’cü iş adamlarının bir kısmı, paralarını yurt dışına nakletmiştir. Balkan ülkelerinde yatırım yaparak, servetini korumaya çalışan iş adamlarının naklettiği paraların ne kadar olduğunu ise bilen yoktur.

Son 22 yılda Türkiye’den en az 1 trilyon dolar kaçmış veya kaçırılmıştır. Bu paraların Türkiye’ye getirildiğini düşünün... Enflasyon ne olurdu?

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Toparlarsak, AKP iktidarı ekonomide hiçbir sorunu çözmemiş, aksine sorunun kaynağı olmuştur. Mısır ve Suriye siyasetleri de ekonomide çöküşün sebeplerinden biridir. Milyonlarca sığınmacının getirdiği paralar ise konut ve otomobil fiyatlarında enflasyon oranından daha fazla artışa yol açmıştır.

Çalışanlara yapılan zamlar enflasyon farkını karşılamaktan uzaktır. 7500 lira maaş reva görülen emeklilerin mağduriyeti yılbaşında giderilse bile 6 ay onları yokluğa mahkûm etmenin hiç bir izahı yoktur. Kaldı ki o zamana kadar enflasyon da durmayacak, zam yapılsa bile emekli yine aynı seviyede kalacaktır.