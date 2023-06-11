Kademeli artış masada. Emekli ve memur maaşları yeniden düzenleniyor

Emekli ve memur maaşlarında yeni düzenlemeye gidiliyor. AKP milletvekillerinin hazırladığı teklif, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak. Teklifte, en düşük emekli maaşının 22 bin lira olması ve emekli maaşlarında kademeli artış sağlanması yer alıyor.

Kademeli artış masada. Emekli ve memur maaşları yeniden düzenleniyor

İlk olarak memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşının artırılması ve olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi hedefleniyor.

Bu şekilde yüksek prim ödeyen emeklilerin daha yüksek maaş almaları amaçlanıyor.

MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından 28'inci Dönem Meclisi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri yemin etti. TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş seçildi. Kurban Bayramı'na kadar ihtisas komisyonlarının oluşturulması bekleniyor.

Kurban Bayramı’na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDEMELER YAPILACAK

Kurban Bayramı tatili 24 Haziran'da başlayacak ve 9 gün sürecek. Emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri ise 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacak.

MAAŞ ARTIŞLARI VE DÜZENLEMELERLE İLGİLİ TAKVİM ŞU ŞEKİLDE İŞLEYECEK

1. 28'inci Dönem Meclis toplandıktan sonra ihtisas komisyonları oluşacak ve partilerin kaç üye ile temsil edileceği belirlenecek.

2. Partiler, milletvekili sayılarına göre dağılımı belirleyerek üye isimlerini bildirecek ve komisyon başkanları seçilecek.

3. AKP grubu, Meclis tatile girmeden önce memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yasa teklifini çıkartmayı planlamaktadır.

4. Yasal düzenlemelerde, en düşük emekli maaşının artırılması ve olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi gibi konular ele alınacak.

5. Emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sistem üzerinde çalışılacak. Bu şekilde yüksek prim ödeyen emeklilerin daha yüksek maaş almaları hedeflenecek.

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