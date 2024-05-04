Premier Lig'e yeni misafir. 22 yıl sonra başardılar

Premier Lig’e yükselen ikinci ekip Ipswich Town oldu.
Championship’in nefes kesen son hafta mücadelesinde Ipswich Town, Huddersfield Town ile Portman Road’da kozlarını paylaştı.
Sahasında rakibini 2-0 mağlup eden Ipswich Town, bu kritik galibiyetiyle puanını 96’ya çıkararak Premier Lig biletini kaptı.
Ipswich’in gollerini 27. dakikada Wes Burns ve 48. dakikada Giraud-Hutchinson attı.
Leicester City’nin ardından ligin zirvesine çıkan ikinci takım olan Ipswich, tam 22 yıl aradan sonra Premier Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.
Ipswich Town geçen sezon Championship’e yükselmişti.
Öte yandan, Huddersfield Town için sezon hüsranla sonuçlandı. Topladığı 45 puanla 23. sırada yer alan ekip, Championship’e veda etti.
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