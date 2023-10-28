Kademeli emeklilik müjdesi: 2000-2008 arası sigortalılar erken emekli olabilecek. Uzman isim yıl yıl prim günlerini açıkladı

Önver, yaptığı paylaşımda, 2000 ve 2008 arası sigorta başlangıcı olanların, kademeli emeklilik şartlarına uymaları halinde erken emeklilik imkanı doğacağını aktardı.

Kademeli emeklilik şartları belli oldu

Önver'in aktardığı bilgilere göre, kademeli emeklilik şartları sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilecek. Buna göre, SSK'lı kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 500 ile 5 bin 975 arası prim günü, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 500 ile 5 bin 975 arası prim günü tamamlayacak.

Emekli sandığına tabi kadınlar 7 bin 200 prim günü, emekli sandığına tabi erkekler ise 9 bin prim günü tamamlayacak.

2000 ve 2008 arası sigortalılar için emeklilik koşulları

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için ise emeklilik koşulları şu şekilde olacak:

7 bin gün prim ödemesi ve 60 yaşını doldurması

3 bin 600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle 50 yaşında emeklilik

3 bin 600 prim günü ödemesi ve 25 yıllık sigortalılık süresi ise 52 yaşında emeklilik

Kısmi emeklilik için şartlar

Kısmi emeklilik durumunda ise 4 bin 500 gün prim ödemesi, 12 buçuk yıl ve 25 yıllık sigortalılık süresi gerekecek.

Düzenleme henüz taslak aşamasında

Uğur Önver, düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğunu ve revize edilebileceğini söyledi.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik sistemi, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısının kademeli olarak artırılmasını amaçlamaktadır. Bu sayede, emeklilik maaşlarının daha dengeli bir şekilde ödenmesi ve çalışanların daha uzun süre çalışmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir.