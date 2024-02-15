Kademeli emeklilik bekleyenlere Yargıtay’dan emsal karar. EYT’yi kılpayı kaçıranlar dikkat

Kaynak: Habertürk
Kademeli emeklilik bekleyenlere Yargıtay’dan emsal karar. EYT’yi kılpayı kaçıranlar dikkat
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacağı sorusu milyonlarca kişi, EYT yasası sonrası en çok merak edilenlerden. Erken emeklilik için gün sayanlara Yargıtay’dan heyecanlandıracak emsal karar çıktı.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar prim şartını karşılayarak EYT yasası ile emekli oldu. Bazıları ise prim şartını tamamlayıp bu yıl emekli olacak. Ancak 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar ise hem erken emeklilik fırsatını kaçırmış, hem de 1 gün için 17 yıl fazladan çalışmış olacak.

87b207aa-5deb-40d0-a5be-7012b4e9dc0c.jpg

Kademeli emeklilik için henüz bir çalışma yapılmasa da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için kapı aralığı bırakarak, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor” dedi. Ancak bazı kişiler için hala yargı yoluna başvurarak EYT’li olmanın önü açık. Kademeli emeklilik ile erken emekli olmak isteyenler taleplerini her fırsatta sesini duyururken Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Yargıtay’dan emsal karar geldi.

d1dae410-32ad-4667-9552-4a4996306919.jpg

ÖNCE SGK’YA BAŞVURU, SONRA DAVA

İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin konularda dava açılabilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilmesi gerekiyor. SGK'ya müracaat edilmeden açılan davalar reddediliyor. Sigorta girişinin tesciliyle ilgili davalar da bu kapsamda bulunuyor.

96efad62-043c-4339-915b-a76f3f043b40.jpg

YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2023/10442, 2023/9228 sayılı yakın tarihli bir kararında iş mahkemesince verilen kararı bozdu. Söz konusu karara konu dosyaya göre, bir işçi 2021 yılında iş mahkemesine dava açarak, 14 Kasım 1997 tarihinden 10 Haziran 1998 tarihine kadar çalıştığı işyerinde işverenin sigorta primlerini yatırmadığını sonradan öğrendiğini, sigorta başlangıç tarihinin 14 Kasım 1997 olarak tespit edilmesini talep etti. İş mahkemesi, işçinin talebini kabul ederek söz konusu tarihte 1 gün çalışması bulunduğu kararını aldı.

73847562-c382-4242-869e-e66300e70ee6.jpg

SGK karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. İşe giriş bildirgesi bulunmasının sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunu ispata yeterli olmadığını, fiili ve gerçek çalışmayı ortaya koyan belgeler olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinin zorunlu olduğunu belirten SGK, iş mahkemesinin kararının iptalini talep etti. Bölge adliye mahkemesi SGK’nın istinaf başvurusunu reddetti. SGK bunun üzerine temyiz başvurusunda bulunarak konuyu Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay kararında, bu tür davalarda öncelikle SGK’ya başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan bu başvuru hakkında SGK’nın ret iradesini gösterir işlem veya eyleminin olduğunun belgelenmesi için kesin süre ihtaratlı önel verilmesi, bu süre içerisinde dava şartı eksikliğinin tamamlanmaması halinde davanın usulden reddedilmesi, dava şartının tamamlanması halinde ise davanın esasına girilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili Haberler
Özgür Erdursun kademeli emeklilik bekleyenlere kara haberi verdi
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı
Kademeli emeklilik müjdesi: 2000-2008 arası sigortalılar erken emekli olabilecek. Uzman isim yıl yıl prim günlerini açıkladı
EYT'yi önceden bilen isim şimdi de kademeli emeklilik için tarih verdi
Son Haberler
15li gezen tavuk yumurtasına zammı yapıştırdılar. Türk yumurtasının değer kazanması Almancılar ile emeklileri gururlandırdı Gündem
15li gezen tavuk yumurtasına zammı yapıştırdılar. Türk yumurtasının değer kazanması Almancılar ile emeklileri gururlandırdı
Mesut Özil'in son hali şaşkınlık yarattı. Görenler tanıyamadı Spor
Mesut Özil'in son hali şaşkınlık yarattı. Görenler tanıyamadı
Beyaz TV’den çifte ayrılık. Üst düzey isim ile ekran yüzü veda etti Gündem
Beyaz TV’den çifte ayrılık. Üst düzey isim ile ekran yüzü veda etti
Yakınları diye gömdüler morgda ‘Bu bizim cenaze değil’ diyerek şaşkına döndüler Gündem
Yakınları diye gömdüler morgda ‘Bu bizim cenaze değil’ diyerek şaşkına döndüler
'Otoban Köpekleri' bu akşam prömiyer yapacak Kültür Sanat
'Otoban Köpekleri' bu akşam prömiyer yapacak
TFF'den Süper Lig için tarihi uygulama. İsim isim açıklandı bu hafta başlıyor Spor
TFF'den Süper Lig için tarihi uygulama. İsim isim açıklandı bu hafta başlıyor
İsmail Kartal'dan dev rotasyon. Alanyaspor beraberliğinin faturasını kesti Spor
İsmail Kartal'dan dev rotasyon. Alanyaspor beraberliğinin faturasını kesti