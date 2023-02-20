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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında hacı ve ticaret kervanlarının konaklaması için yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hatay’daki depremzedeleri ağırlıyor.

Galeri Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:57
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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

1- Hatay’ın Payas ilçesinde 1574 yılında Mimarbaşı Mimar Sinan tarafından dönemin sadrazamlarından olan Sokullu Mehmet Paşa adına yaptığı külliye aradan geçen 449 yıla rağmen ayakta duruyor.

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2- İstanbul-Halep-Şam-Hicaz yolu üzerinde hac ve ipek yolu kervanlarının kesiştiği noktada yer alan külliye, uzun yıllar kervanların konakladığı bir nokta oldu.

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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

3- Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle külliyede yalnızca camiye ait minarenin kubbesinin yıkıldığı görüldü. 449 yıllık külliye uzun yıllar sonra deprem nedeniyle evleri zarar gören depremzedeleri konuk ediyor.

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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

4- Depremin hemen ardından külliyeyi kullanıma açtıklarını ifade eden Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, “Burası tarihi eser ve dayanıklı olduğu için depremin ardından insanları barınması için buraya aldık.

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Kader Planı değil Mimar Sinan planı. 449 yıllık bina ayakta kaldı, 1300 depremzedeye yuva oldu

5-İkinci gün yaklaşık bin 300 kişiye sıcak yemek verdik” dedi.

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