The Guardian: Deprem Türkiye'de iktidarı devirebilir

Türkiye’deki depremler dünya basınında geniş yer bulmaya devam ederken, The Guardian gazetesi haftalık brifingini 'Deprem neden Türkiye hükümetini devirebilir?' başlığıyla verdi.

Depremin ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği haberde, "Depremlerin yarattığı şokun üzerinden zaman geçtikçe hükümete yönelik öfkenin ortaya çıkmaya başladığı" tespitine yer verildi.

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Dr. Karabekir Akkoyunlu ise yapılacak olan seçimleri 'köprüden önce son çıkış' diye tanımladı.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZORDA'

Depremlerin Türkiye ile Suriye'de en az 46 bin kişinin ölümüne ve 2 milyon insanın evsiz kalmasına yol açtığını hatırlatan The Guardian, "Türkiye'de hükümetin, kötü bina standartları nedeniyle hesap vermekten kaçmakla suçlandığını" yazdı.

Haberde, depremlerden sonra arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının gecikmesi, düzensizliği ve yetersizliğinin, genel seçime doğru gidilirken "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pozisyonunu zora soktuğu" yorumu yapıldı.

'MUHALEFET ETKİLİ OLUYOR'

The Guardian, depremlerin ardından ortaya çıkan politik tabloyla ilgili siyaset bilimci Dr. Karabekir Akkoyunlu'nun görüşlerine de yer verdi. "Erdoğan'ın yargı, medya ve yürütme üzerindeki kontrolüne rağmen muhalefetin kilit anlarda etkili şekilde çalışan koalisyonlar kurmayı başardığını" dile getiren Akkoyunlu, Erdoğan'ın popülaritesinin büyük ölçüde ekonomik kriz sebebiyle düşmeye başladığı tespitini yaptı.

'HÜKÜMET GEREKLİ DENETİMLERİ YAPMADIĞI İÇİN HEDEFTE'

Yıkılan binalarda gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamayan hükümetin hedefte olduğunu hatırlatan Akkoyunlu, bina inşaatlarındaki usulsüzlüklere değinerek, "Bunların hiçbiri gizli şeyler değildi. Geçmişte sivil toplum grupları, aktivistler ve koalisyon politikacıları tarafından dile getirildiler, ancak çoğu zaman görmezden gelindiler veya muhalif tutumları nedeniyle bazı durumlarda hapse atıldılar" dedi.

'ERDOĞAN BU KRİZDEN KURTULAMAZ'

"Yıkılan şehir ve kasabalarda yeniden inşa çalışmalarının başlamasıyla Erdoğan'ın kendine paye çıkarabileceğini" belirten Akkoyunlu, "Buna rağmen Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi bu krizden kurtulamayacağı" yorumu yaptı.

Akkoyunlu, "depremlerden sonra ortaya çıkan durum nedeniyle hükümetin ezici bir destek kaybıyla" karşılaşacağını söyledi.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Yaklaşan seçimlerin ülke için kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "Erdoğan yönetiminde geçirilecek yeni bir beş yılın otoriterliğin ve kayırmacılığın derinleşmesi anlamına geleceğini" belirtti.

Akkoyunlu, seçimleri 'köprüden önce son çıkış' diye tanımladı ve Türkiye'nin, "neoliberalizmle birleşen otoriterleşmenin yol açtığı sonuçlara güzel bir örnek teşkil ettiği" tespitini yaptı.