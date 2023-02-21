21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, farklı bölgelerde eğitime başlayan depremzede çocuklara sürekli gözlerin çevrilmemesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:56
Takip Et

Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı

Uzmanından depremzede çocuklar için kritik uyarı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından 71 ilde okullar yeniden açıldı.

Uzman Klinik Psikoloğu Begüm Özkaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlamasının ardında farklı bölgelerde eğitim hayatına devam depremzede öğrencilerin karşılaşabilecekleri psikolojik sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzman Psikolog Özkaya öncelikle öğretmenlere çok iş düştüğünü söyleyerek şunları belirtti:

“Okullarımız açıldı ve sınıflarımıza deprem bölgelerinden gelen birçok misafir öğrencilerimiz var. Öncelikle öğretmenlere bu noktada çok büyük bir iş düşüyor. Öncelikle çocukları kaynaştırmak, depremi anlatmak gerekiyor. Fakat çocuklarını okula göndermeden önce ailelerinde deprem hakkında bilgiler vermesi gerekiyor. Çünkü çocukların depremle alakalı kafalarında 'Deprem nedir? Neden oldu? Fay hattı nedir?' gibi birçok soru işareti oluşuyor. Bu sorulara ilk önce ailelerin çocuklarının yaşlarına uygun bir biçimde cevap vererek, belirsizlikleri ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bunlar yapılmazsa çocuklar sınıflarına misafir gelen depremzede çocuklara sorarlar ve bu çocuklar bir daha olumsuz bir şekilde etkilenmiş olur”

“AİLELER EMPATİ YAPMAYI ÖNERMELİ”

Uzman Psikolog Özkaya, anne babaların çocuklarına deprem bölgelerinden gelen misafir öğrencilere karşı empati yapmalarını önermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İkincisi, çocuklara anne babalar olarak empati kuracak yaştalarsa empati kurmalarını önerebilirler. Onların acılarına, mutsuzluklarına saygı duymaları gerektiğini ve sevgi dolu olmaları gerektiğini anne babalar evlerinde çocuklarına aşılamalılar. Sınıfta gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalıdır. Çünkü biz bile deprem bölgesinde olmamıza rağmen gözlerin üzerimizde olmasından rahatsız oluruz. Bu yüzden gözler o çocukların üzerinde olduğunda çocuklar daha mutsuz, tek ve çaresiz hissedebilirler. Çocuklar olabildiğince sevgi, saygı dolu, paylaşımcı, yardımsever ve içten bir şekilde deprem bölgelerinden gelen misafir arkadaşlarına kucak açmaları lazım. Yeri gelecek kitabımızı, kalemimizi ve yemeğimizi paylaşacağız”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
2
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
7
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Ginkgo bitkisi Demans ve Alzheimer’a iyi geliyor
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kasırga alarmı! 70 bin kişi tehlikede
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Kartlı harcamalarda frene basıldı. Online alışverişler de geriledi
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
﻿Almanya'ya ihracat rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.