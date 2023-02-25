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Deprem takdiri ilahi değildir. 1970 Türkiye Jeofizikçiler Derneği toplantısından

Depremin ardından "kader" tartışmaları devam ederken, 1970 yılında Türkiye Jeofizikçiler Derneği’nin toplantısında "Deprem takdiri ilahi değildir" sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:27
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1970 Türkiye Jeofizikçiler Derneği toplantısından. Deprem takdiri ilahi değildir

Deprem takdiri ilahi değildir. 1970 Türkiye Jeofizikçiler Derneği toplantısından
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11 ili yıkan depremin felakette dönüşmesinin ardında denetimsizlik ve liyakatsiz müteahhitlerin ceplerini düşünmesi yatarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananları "Kader planı" olarak yorumladı.

Erdoğan’ın açıklamaları kader mi, değil mi tartışmalarına yol açtı.

Öte yandan deprem gündemi ve tartışmalar sıcaklığını korurken, Türkiye Jeofizikçiler Derneği’nin 1970 yılındaki sloganı sosyal medyada gündem oldu.

"Deprem takdiri ilahi değildir" yazılı pankartın önünde poz veren dernek üyelerini fotoğrafı birçok paylaşım ve beğeni aldı.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çatlıoğlu da fotoğrafı, "1970 yılında Jeofizik Mühendisleri Odası yokken meslektaşlarımız (ileride odanın kurucuları) Türkiye Jeofizikçiler Derneği olarak bir panel düzenliyor ve duvara DEPREM TAKDİR'İ İLAHİ DEĞİLDİR! yazıyor. Fotoğraftakilerden bir kişiyi tanıyabildim" notuyla paylaştı.

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