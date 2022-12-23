Kadıköy 2023'e 'Yıldızlarla Yeni Yıla Merhaba' diyecek

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat ocak ayında birbirinden renkli klasik müzik ve caz konserleri ile müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor. Merkezin ocak ayı programında yer alan 'Yıldızlarla Yeni Yıla Merhaba' programında cazın yıldız isimleri caz sahnesinde bir araya geliyor.

HER CUMA 'CAZ YELİ'

'Caz Yeli' programı kapsamında 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek 'Yıldızlarla Yeni Yıla Merhaba' gecesinin sanatçıları vokalde Türk cazının deneyimli iki solisti Ayşe Gencer, Sibel Köse ve trompette dünya yıldızı İmer Demirer olacak. Aynı sahnede piyanoda gelenekten geleceğe kendine has çalışıyla öne çıkan Kürşad Deniz ve kontrbasta Kağan Yıldız sevilen caz standartlarını seslendirecek. Yeldeğirmeni Sanat’ın ocak ayı programında, cuma akşamları gerçekleşen 'Caz Yeli' konserlerinin bir diğer sanatçıları 6 Ocak’ta Baturay Yarkın Trio, 13 Ocak’ta Can Tutuğ ve 27 Ocak’ta Manuşu-Âlâ olacak ve sevenleriyle buluşacak.

ÇARŞAMBA KLASİKLERİ

Çarşamba Klasikleri’nde 4 Ocak akşamı müzik kariyerini Türkiye’de ve Almanya'da sürdüren keman sanatçısı Önder Baloğlu, Yalnızlık Üzerine/Sei solo adlı konseriyle sahne alacak. Pandemi sırasında izolasyon, yalnızlık, sessizlik, yaşam ve ölüm gibi konuları ele aldığı projesi 'Sözsüz Günlükler'in ardından bu konserde seslendireceği, Almanca’da “yalnız ol” anlamına gelen, Bach’ın solo keman için ölümsüz sonat ve partitaları “Sei Solo” ile aynı konuları ele alıyor. Vadim Guzman, Gordan Nikolic, Ivry Gitlis, Patricia Kopatchinskaja gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışan sanatçı, konserlerinin yanı sıra Lahey Kraliyet Konservatuarı ve Folkwang Sanat Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak eğitimciliğini sürdürüyor.

11 Ocak Çarşamba Klasiklerinde yer alacak diğer sanatçı ve topluluklardan viyola ve piyano ile Dönemler Arası Yolculuk konserinde Füsun Naz Altınel viyolada ve Işıl Giray Uysal piyanoda yer alacak. 18 Ocak Obua Virtuosa konserinde obuada Ayşin Kiremitci, piyanoda Müge Hendekli sahne alacak. Teknik zorluklardan dolayı canlı performanstan kaçınılan eserleri özellikle repertuarlarına katmaya özen gösteren ikili, bu konserde Chopin'in Rossini'nin Teması Üzerine çeşitlemelerini ve Pasculli'nin Le Api (Arı) adlı eserinin Türkiye'de ilk seslendirilişini gerçekleştirecekler. Ayrıca Burcu Durukan'ın ikili için özel olarak, obua, oboe d'amore (aşk obuası) ve piyano için bestelediği "Çember" adlı eseri de ilk kez seyirci ile buluşacak.

Yeldeğirmeni Sanat 25 Ocak Çarşamba konserinde ise Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Bursa Kent Quartet’i ağırlayacak. Oda müziği çalışmalarına 2015’te başlayan topluluğun repertuarı klasik ve romantik dönem eserleri, etnik müziklerin yaylı kuartet düzenlemeleri ve Türk bestecilerinden oluşuyor. Konserde Nejat Başeğmezler ve Turgay Erdener'in yaylı quartet eserleri de yer alacak.

CUMARTESİ KONSERLERİ

Yeldeğirmeni Sanat “Cumartesi Konserleri”nde 7 Ocak'ta Eskişehir'de kurulan Ensemble Arianatolia yer alıyor. Topluluk, baroktan moderne batı müziği yapıtlarını ney ve klasik kemençe tınılarıyla buluşturuyor. Ayrıca Anadolu'nun zengin türkülerini, Türk klasik müzik eserlerini ve tasavvuf müziğini farklı bir yorum katarak seslendirdiği repertuvarıyla konserlerinde geniş bir yelpaze sunuyor. Yaptıkları besteler ve solo performansları ile müziklerinde puslu bir gün doğumunun izlerini yansıtan Muaz Ceyhan ve Mert Pekduraner, 14 Ocak Cumartesi akşamı dinleyicileriyle buluşuyor.

21 Ocak'ta Baby Concerts-Çocuklar için Cumartesi Öğlen Konseri saat 14.00’te yer alacak. İki keman, çello, balerin ve anlatıcıdan oluşan topluluğun sunduğu konsere sıfır yaş ve üstü tüm bebek ve çocuklar katılabiliyor. Geleceğin klasik müzik izleyicileri, bir peri masalı eşliğinde dinleyecekleri konserde bir balerinle de yakından tanışma fırsatı yakalıyor. 21 Ocak akşam saat 20.00’de ise kendi eserlerinde hikâyelerden ilham alan Piano Turca sahne alacak. 28 Ocak “Cumartesi Konserleri”nde Tellerden Nefese Barok Sesler adlı konser yer alacak. Türkiye’nin ilk barok flüt sanatçısı Nihan Atalay ve ilk barok keman sanatçısı Hale Basmacıoğlu, Yeldeğirmeni Sanatın tarihi ve büyülü atmosferinde bir araya geliyorlar. Konserde barok dönemin bu iki solist enstrümanı için bestelenmiş solo ve duo eserleri seslendirecekler.