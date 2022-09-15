Kadıköy Belediyesi'nde yarın grev kararı asılıyor

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, grev kararı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'daki binasında işçilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aydoğan, geçen hafta itibarıyla masada anlaşılamayacağı kesinleşince görüşmeleri sonlandırdıklarını anlatarak yarın grev kararını kapıya asacaklarını söyledi.

Verdikleri teklif dışındaki önerilere kapalı olduklarını aktaran Aydoğan, "Yarın grev kararımızı asacağız. 6 iş günü sonra da grev başlayacak. Bu süreçte işvereni hâlâ masaya bekliyoruz. Bizim istediklerimizi karşılayacaklarsa sözleşmeyi imzalarız, onun haricinde verdikleri teklifleri imzalama şansımız kesinlikle yok. Grev Kadıköy Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayacak. Bu arkadaşlarımız tüm birimlerde görevli. Sağlık ve Veterinerlik birimleri hariç tüm arkadaşlarımız greve katılacak” dedi.