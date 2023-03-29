Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tahliye ediliyor. Geri dönememe tehlikesi var

İlerihaber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan 88 yıllık tarihi geçmişi bulunan ve her yıl 20 binin üzerinde kursiyere eğitim veren Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilecek. Tahliye işlemlerinin ardından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bina, çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi.

İstanbul Valiliği, 18 Şubat 2023 tarihinde İstanbul genelinde 93 okulun riskli olduğunu ve boşaltılacağını açıklamıştı. Bu riskli yapılar arasında Kadıköy’den 2 okul bulunurken, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bu 2 okul arasında yer almadı.

Kararın aniden alınması ve ortada herhangi bir yazılı tebligatın bulunmaması da, binanın tahliye edilip deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından “geri dönememe” endişelerini ortaya çıkardı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamalarda “Binamızı bu ay sonuna dek boşaltacağız. Güçlendirme yapılacak. En iyi ihtimalle 3-4 ya da 6 ay sonra geri döneceğiz. Bu süreçte faaliyetlerimizi ve kurslarımızı Kızıltoprak’taki İbrahim Öktem İlkokulu ve Feneryolu Halk Eğitim binasında devam ettireceğiz. Biz bunu yıllardır istiyorduk zaten” demişti.

"BU BİNAYI BOŞALTIRSAK TEKRAR GERİ DÖNEMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İleri Haber’e konuşan kaynaklar, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, binanın deprem güçlendirmesinin yapılmasının ardından tekrar halk eğitim merkezi olarak kullanılacağının belirtilmesini talep ederek “Yazılı ve resmi bir açıklama olmazsa ve bu binayı boşaltırsak, tekrar geri dönemeyeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü tarafından yapılan açıklamaları kabul etmedi.

"BİZİ TAŞIYACAKLARI BİNA, BU BİNADAN DAHA RİSKLİ"

Geçici olarak taşınacakları İbrahim Öktem İlkokulu’nun bataklık üzerinde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, “Bizi daha riskli bir binaya taşımak istiyorlar, hayati riskimizi artırıyorlar. Bu kadar acele edilmesine de anlam veremiyoruz. Mayıs ayında devam eden kurslar zaten sona erecekti. Apar topar böyle bir karar alınıyor. Bu acele neden?” diye konuştu.

"DÖNECEĞİMİZİN GARANTİSİNİ İSTİYORUZ"

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi hakkında herhangi bir yazılı rapora ulaşamadıklarını, İstanbul Valiliği tarafından açıklanan riskli yapılar arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin bulunmadığını ve uzun zamandır kaymakamlık binasının, Halk Eğitim Merkezi binasına taşınmak istediklerini duyduklarını belirten kaynaklar, “Bu binayı boşaltırsak 5-6 ay sonra döneceğimizin garantisini istiyoruz” dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİTEM ETTİ: "KAYGISI OLAN GELSİN BANA SORSUN"

Konuya ilişkin ulaştığımız Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan ise mevcut iddialara sitemde bulunarak “Kaygısı olanlar gelsin bana sorsun. Önümüzdeki günlerde de herkese mesaj atılacak, her şey planlandı. Sorun varsa gelsinler onlara da bilgi verelim sıkıntı yok” şeklinde yanıtta bulundu.