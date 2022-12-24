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5 saniyede motosikleti çaldı. O anlar kamerada

Kadıköy'de özel bir hastanenin önüne park edilmiş motosiklet, yine motosikletle gelen 2 kişi tarafından 5 saniyede çalındı. 100 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:40
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Kadıköy'de 5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

5 saniyede motosikleti çaldı. O anlar kamerada
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Kadıköy'deki özel hastane önünde park edilmiş bir motosiklet, 17 Aralık Cumartesi günü saat 05.20 sıralarında çalındı. Motosikletle hastanenin önüne gelen kasklı 2 kişi, kaldırımda park edilmiş motosiklete yanaştı. Hırsızlardan biri motosikletten inerek yaklaşık 5 saniye içinde park halindeki motosikleti çalıştırdı. Şüphelilerden biri kendi motoruyla, diğer şüpheli çaldıkları 34 PK 0830 plakalı motosikletle kaçtı. Şüphelilerin motosikleti çalıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin piyasa değerinin 100 bin lira olduğu belirtildi. Polis ekipleri, çevredeki kameraları inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİM, 5 SANİYEDE ÇALMIŞLAR"
Motosikleti çalınan Yusuf Atlı, "Özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Akşam üzeri nöbet için yine hastaneye gittim. Motoru her zamanki 2 senedir koyduğum yere bıraktım. Sabaha karşı güvenlikteki arkadaşlar motosikletin çalınmış diye bilgi verdi. Peşlerinden gittik ama yakalayamadık. Emniyet güçlerine haber verdik, şikâyette bulunduk. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Güvenlik kameralarını izlediğimizde şok geçirdik. Bir aparat yapmışlar, 5 saniyede çevirip motosikleti çalıştırıyorlar. Hayretler içerisinde kaldım açıkçası. Birisine anahtarını versem öyle çalıştıramaz yemin ediyorum. Motoru satıp bu yaz düğün yapacaktım. Şimdi vallahi düğün de yalan oldu. 2 sene daha bizi geriye attı. Arkadaşlar eş, dost, canın sağ olsun diyorlar. Cana geleceğine, mala gelsin diye. Cana geleceğine mala gelsin diye diye bir Allah'ın verdiği can kaldı artık. Emniyet güçlerimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum inşallah motorumu bulurlar" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde; motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kaldırımda park edilmiş motosiklete yöneliyor. Hırsızlardan biri motosikletten inerek, kilitli olan motosikleti çalıştırıyor. Kilidi açan hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek kayıplara karışıyor.

 

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