Kadıköy’de apartmanın çatısına yıldırım düştü

İstanbul Kadıköy’de şiddetli yağışın ardından bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

KAYNAK: İHA
Kadıköy’de apartmanın çatısına yıldırım düştü

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 katlı bina boştu

Olay, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 15 katlı binanın çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım isabet etti. Binanın tamamı boş olduğu için olayda can kaybı yaşanmadı. Çatıda alevler yükselirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, şiddetli bir ses duyduklarını ve yıldırım düştüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Avcılar'da istinat duvarı çöktü Gündem
Avcılar'da istinat duvarı çöktü
Galatasaray anahtarı 'Rus Ruleti'nden çıkardı. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray anahtarı 'Rus Ruleti'nden çıkardı. Sedat Kaya yazdı
Karısından her gün şiddet gören adam daha fazla dayanamadı, karakol gitti Gündem
Karısından her gün şiddet gören adam daha fazla dayanamadı, karakol gitti
Küçükçekmece'de bir kişi şiddetli lodos ve dalgalara aldırmadan denize doğru yürüdü Gündem
Küçükçekmece'de bir kişi şiddetli lodos ve dalgalara aldırmadan denize doğru yürüdü
Kabe manzaralı McDonalds'ta yemek yiyenler tepki topladı Gündem
Kabe manzaralı McDonalds'ta yemek yiyenler tepki topladı
İsrail askerleri 'insani araya' rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail askerleri 'insani araya' rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü
Fenerbahçe namağlup zirvede. Bir engeli daha geçtiler Spor
Fenerbahçe namağlup zirvede. Bir engeli daha geçtiler