Kadıköy’de apartmanın çatısına yıldırım düştü

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

15 katlı bina boştu

Olay, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 15 katlı binanın çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım isabet etti. Binanın tamamı boş olduğu için olayda can kaybı yaşanmadı. Çatıda alevler yükselirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, şiddetli bir ses duyduklarını ve yıldırım düştüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.