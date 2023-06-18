Kadıköy'de eğlence mekanında bıçaklı kavga

Kadıköy'de eğlence mekanının güvenlik görevlisini bıçaklayan kişi, kaçtıktan kısa süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Yaralı güvenlikçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli polise teslim edildi.

Kadıköy'de eğlence mekanında bıçaklı kavga

DHA’nın haberine göre, olay, saat 04.00 sıralarında Kadıköy Barlar Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanının güvenliği ile mekana gelen müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmadan sonra çıkan kavgada güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçmaya başladı. Bu sırada çevredekiler kaçan şüpheliyi yakaladı. Yaralı güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan da sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra polise teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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