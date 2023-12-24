Kadıköy'de fırtınada sürüklenen tekne kayalıklara çarptı

Kaynak: DHA
Kadıköy'de fırtınada sürüklenen tekne kayalıklara çarptı
Kadıköy'de fırtına nedeniyle sürüklenen tekne kayalıklara çarptı. Ekiplerin dalgalarla mücadelesi ve tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.

Kalamış’ta sürüklenen bir yelkenli teknesi kayalıklara çarptı. Dalgalar nedeniyle tekne, peş peşe kayalıklara çarparak hasar aldı.

Kurtarma ekipleri botla tekneye yaklaşmaya çalıştı. Halatla tekneyi sabitlemeye çalışan ekipler, fırtına ve dalgalar nedeniyle başarılı olamadı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen tekne su alarak battı.

Ekiplerin dalgalarla mücadelesi ve tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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