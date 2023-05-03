Kadıköy'de istediği türküyü çalmadığı için öldürülen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

DHA’nın haberine göre, yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Dün akşam 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda şarkı söyleyen Aymaz'la, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin istek şarkı istemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'a bıçakla saldırdı. Yaralanan Aymaz denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz'da denize atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aymaz'ın cansız bedeni dün akşam saatlerinde götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alındı. Aymaz'ın ailesi de Ataşehir'deki Ağrılılar Derneği'nde taziyeleri kabul etti.

Aymaz'ın cenazesi Kayışdağı Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

BENİM KİMLE DÜŞMANLIĞIM VARDI Kİ…

Dernekte taziyeleri kabul eden Baba Hayrettin Aymaz "Ben ne diyeceğim, benim kimle düşmanlığım vardı ki oğlum gündüz vakti sokak ortasında Kadıköy'de vuruluyor hem de bıçaklanarak. Diyecek bir şey yok. Ben şoförlük yapıyorum, yoldaydım. Yolda aracımı bırakıp geri döndüm. Gündüz sokakta hem de caddede Kadıköy gibi bir yerde adam öldürürlerse, burada yaşantımız zordur" dedi.

ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ

Adli Tıp'ta yeğeninin cenazesini bekleyen amca Ali Haydar Aymaz, "Sadece Kadıköy'de şarkı söylüyordu. Şarkı söylerken tanımadığı biri gelmiş şarkı istemiş. Emniyetin bize söylediği, oradakilerin söylediği bu. O da söylerim falan derken bir tartışma olmuş. Tartışan kişi bıçak çıkarmış. Bıçaklamış, yeğenim denize düşmüş. Denize düşünce vuran artık ya kaçma düşüncesiyle yada kurtarırım düşüncesiyle denize atlamış. Denize atlarken kıyıya çekmiş yeğenimi. Kendisi debelenirken, çevredeki insanlar yetişmiş ve emniyete haber vermişler. Polisler gelmiş yakalamış. Kavgadan yana olmayan, iyi niyetli, insanları seven kendi halinde bir insandı. Kimseye hiçbir zararı yok. Kötü bir alışkanlığı yok. Burada bir çevre edinmiş, onlarla beraber sokak şarkıcılığı yapıyordu. Her genç gibi ayakları üzerinde durmaya çalışan kimseye zararı olmayan bir insandı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Suçsuz günahsız gitti. Kimseye bir zararı yoktu" dedi.

KARŞI TARAF KÖTÜ NİYETLİ

Aymaz'ın amcasının oğlu Baran Aymaz, "İçkili olduğu söylenilen bir kişi kendisinden şarkı isteğinde bulunmuş. O da normal şekilde karşılamış fakat kişi ısrar edince konu birden tartışmaya doğru gitmiş ve bu kişi Cihan'a hakaretler etmeye başlamış. Kardeşimizi bıçaklıyor. Denize çok yakın oldukları için Cihan denize düşüyor. Arkadaş da peşinden atlıyor hem Cihan'ı kurtarmak için ya da kendini kurtarmak için olduğunu düşünüyoruz, linç korkusuyla. Cihan'ın orada kalbi duruyor. Cinayeti işleyen kişi de yarım saat denizden çıkmıyor. Oradan botlarla alıp götürüyorlar. Şu an yakalandı. Akıl sır erdiremediğimiz bir şey var. Kadıköy gibi işlek bir yerde, o kadar insanın olduğu bir yerde bir insan nasıl oluyor da bir insanı gün ortası katledebiliyor. Bu akıl alır gibi değil, hala olayın şokundayız. Şuna eminiz ki, karşı taraf yüzde 100 kötü niyetli, art niyetli. Bir şarkı türkü için bıçakla insan öldürebiliyor. Bu çok korkunç bir şey. İşinden ayrıldıktan sonra bile Kadıköy'den kopamadı. Her akşam Kadıköy'e gidiyordu. Profesyonel olarak müzik yapmıyordu ama kendini öyle çok mutlu hissediyordu. O yüzden oradan kopamadı" diye konuştu.

ŞARKI SÖYLEMENİN KİME NE ZARARI VAR?

Aymaz'ın amcasının oğlu Osman Aymaz ise "Şarkı söylemenin kime ne zararı var? Yani sokakta insanları eğlendirmek suç mu? Duyduğumuza göre birisi istekte bulunmuş. Cihan çalamamış ya da sırasıyla çalacağım demiş. O anda bıçağı çekip vurmak ne demek… Nasıl bir vicdan bu? Tinerci mi bu? Tinerci adam yanında bıçak mı taşıyor? Yani biz burada art niyet olduğunu düşünüyoruz. O şarkı söylüyor. O para için değil. Hobi olarak yapıyor, işini de seviyor . Zaten nakliyatta çalışıyordu. Ve kimseye bir zararı yoktu. Oradaki bütün insanlar onu, sevdiğini söylüyorlar. Bizim duyduğumuz sadece işte istek istemiş o da artık o anda arasında bir tartışma yaşanmış. Bu şahıs bıçaklamış kendisiyle beraber denize düşmüş. Bu kadarını biliyoruz" diye konuştu.

Yalçın Özçelik de "Benim arkadaşımın oğlu. Çocuklar kaliteli, düzgün bir ailenin çocuğu. Hamallıkla emekle para kazanan bir insandı hobi olarak da bu işi yapıyor. Devlet nasıl yapacak? Bu babanın acısını kim önüne geçebilecek? Bu acı nasıl bir acıdır? Baba yoldaydı, geri döndü. Nasıl bir acıdır? Ortada yıkılan bir baba" dedi.