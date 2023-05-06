Sokak müzisyenini öldüren zanlının ağabeyinden dikkat çeken ifadeler: Cihan’ın yerine kardeşim ölseydi bu kadar üzülmezdim

Milliyet Gazetesi’nden Çiğdem Yılmaz’a konuşan sokak müzisyeni Cihan Aymaz’ı öldüren Mehmet Caymaz’ın ağabeyi Rüstem Caymaz, “Kardeşim cezasızlığı bildiği için böyleydi. Yaptığı onca suça rağmen keşke 15-20 yıl içeride yatsaydı, O gencecik müzisyenin yerine kardeşim ölmeliydi” dedi.

Kadıköy’de sokak müzisyeni Cihan Aymaz (29), kendisini dinleyen bir kadına laf atarak rahatsız ettiği için uyardığı Mehmet Caymaz tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, “nitelikli yağma”, “uyuşturucu”, “yaralama”, “mala zarar verme” gibi fiillerden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde olan Caymaz’ın pandemide serbest bırakıldığı öğrenildi. Zanlının ağabeyi Rüstem Caymaz, Milliyet’e konuştu.

‘BENİ HİÇ DİNLEMEDİ’

“Cihan’ın yerine kardeşim ölseydi bu kadar üzülmezdim” diyen ağabey Caymaz, “Mehmet sürekli kavgaya karışıp farklı suçlar işleyip cezaevine girip çıkıyordu. Girdiğinde de en fazla 5-6 ay yatıyordu. Pandemi öncesi de cezaevindeydi ancak pandemi olunca serbest bırakıldı. Bir süre sonra yine bir kavgaya karıştı ve yaklaşık bir ay cezaevinde kalmadan serbest bırakıldı. Ben ağabeyi olarak defalarca karşıma alıp konuştum ama hiç dinlemedi. Dinleseydi bugün bunlar yaşanmazdı. O aile adına çok üzgünüm. İki gündür o genç için ağlıyorum” dedi.

‘CEZASIZLIĞI BİLİYORDU’

Ağabey Caymaz sözlerine şöyle devam etti; “Kardeşimin birden fazla suç kaydının olduğunu biliyordum. Ağabeyi olarak şunu söylüyorum, bir insan bu kadar suç kaydı olmasına rağmen nasıl serbest bırakılır? Keşke 15-20 yıl içeride yatsaydı. İçeri girip 5-6 ay sonra serbest bırakılacağını biliyordu. Bu cezasızlığı bildiği için böyleydi. Ama bir insanı öldürebileceğini beklemiyordum. Eğer kardeşim bugün işlediği suçlar nedeniyle hapiste olmuş olsaydı, bu aile bugün o acıyı yaşamayacaktı. Yaşanan bu olayda, o gencecik çocuğun yerine Mehmet ölmeliydi.”