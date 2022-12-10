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Kadıköy'de polis yolcu gibi bindi minibüsçülere ceza yağdı

Kadıköy'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yağdı. Bazı sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 10 minibüs şoförüne toplam 4 bin 384 lira ceza kesildi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:22
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Kadıköy'de polis yolcu gibi bindi minibüsçülere ceza yağdı

Kadıköy'de polis yolcu gibi bindi minibüsçülere ceza yağdı
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve yayaya yol vermeyen şoförlere cezai işlem uyguladı. Şoförlerin ehliyetleri, yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeleri ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alımı gibi kontroller yapıldı.

SİVİL EKİPLER YOLCU GİBİ MİNİBÜSE BİNDİ
Denetimler esnasında yolcu gibi minibüse binen bazı sivil trafik polisleri şoförlerin kurallara uyup uymadığını ve fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol etti. 

"5 TANE FAZLA YOLCU ALDIK, KIYAMET KOPUYOR"
Durdurulan minibüs şoförü, "Cezai işlem uygulanacak olsun abi bir şey olmaz. 5 tane fazla yolcu aldık olur böyle şeyler. 5 fazla yolcu aldık kıyamet kopuyor. İstanbul burası" diyerek kendisini savundu.

"BİZ CEZA YİYECEĞİZ, ONLAR ÇEVİRECEK"

Ayakta fazla yolcu almaktan ceza kesilen Özkan Kahyacı "Araçta fazla yolcu vardı, yasaktı ama aldık yapacak bir şey yok. Minibüste sivil memur arkadaş varmış. Onlar görevini yapıyor, biz de çalışıyoruz. Yarın bir gün bu aralar dağılınca ne yapacağız. Yine fazla yolcu alacağız. Biz ceza yiyeceğiz, onlar da çevirecek" dedi. Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza kesilen minibüs şoförü ise "Helal olsun, böyle uygulamalara devam edilsin" diye konuştu.



Yapılan denetimlerde 10 minibüs şoförüne, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu almak, saygısızca araç kullanmak, yayaya yol vermemek, emniyet kemeri takmamak gibi kural ihlallerinden toplam 4 bin 384 lira cezai işlem uygulandı.

 

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