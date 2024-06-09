Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi coşkusu

Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi coşkusu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için pek çok ünlü isim Kadıköy'e akın ederken onları gören taraftarlar "Şampiyonlar Ligi" benzetmesi yaptı.

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Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi coşkusu 1

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul başladı.

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Divan Başkanı'nın seçimi ve üyelerin konuşmaları ile geçen ilk günün ardından bugün Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine geçildi.

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Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi için on binlerce üye Ülker Stadyumu'na akın etti.

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Başkanlık seçimi için sarı-lacivertli pek çok ünlü isimde Kadıköy'e çıkartma yaptı.

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Ünlü isimleri statta gören sosyal medya kullanıcıları Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları "Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi gibi seçim kadrosu" yorumunda bulundu.

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Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi coşkusu 20
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