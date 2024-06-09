Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi coşkusu

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul başladı.
Divan Başkanı'nın seçimi ve üyelerin konuşmaları ile geçen ilk günün ardından bugün Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine geçildi.
Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi için on binlerce üye Ülker Stadyumu'na akın etti.
Başkanlık seçimi için sarı-lacivertli pek çok ünlü isimde Kadıköy'e çıkartma yaptı.
Ünlü isimleri statta gören sosyal medya kullanıcıları Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları "Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi gibi seçim kadrosu" yorumunda bulundu.