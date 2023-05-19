Bahçeli’nin danışmanından Fenerbahçe taraftarına hakaret. Kadıköy'ü 'Meclis’te Hizbullah istemiyoruz' diye inletmişlerdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, "Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganları atan Fenerbahçe taraftarlarına 'embesiller' diyerek hakaret etti.

Bahçeli’nin danışmanından Fenerbahçe taraftarına hakaret. Kadıköy'ü 'Meclis’te Hizbullah istemiyoruz' diye inletmişlerdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında kouk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Kadıköy’deki Ülker Stadı’nda oynan maçta sarı-lacivertli taraftarlar "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı atarak terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın AKP eliyle Meclis’e girmesini protesto etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise söz konusu sloganı atanlara 'embesiller' diyerek hakaret etti.

Çiçek'in, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını hedef alan paylaşımı şu şekilde:

"'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' sloganı atan embesiller, niçin 'Mecliste PKK istemiyoruz' demiyor? Hadi HÜDA PAR'ı Hizbullah görüyorsanız 4 vekili var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 62 vekili var. Kansızlığınız Kandil'in tavrına mı bağlı? Kahrolsun PKK, Kahrolsun Hizbullah!"

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