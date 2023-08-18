Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere 15 bin 832 lira ceza

İstanbul Kadıköy'de, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

KAYNAK: AA
Kadıköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere 15 bin 832 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki ışıklı kavşak yakınında denetim noktası oluşturdu.
Dron ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi.
Denetimde yayalara yol vermeyen 2'si motosikletli 8 sürücüye toplam 15 bin 832 lira ceza kesildi.

Ayrıca her sürücünün ehliyetinden 20 ceza puanı düşüldü.

Denetimde yaya geçidinden hatalı dönüp yolun karşı tarafına geçen bir motosiklet sürücüsüne de 436 lira ceza uygulandı.

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