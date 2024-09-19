Kadıköy’deki kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Cesedi bahçede kanlar içinde bulundu

Korkunç olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi.

İddiaya göre yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri K.A.'nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı.

“ARKADAŞIMIN EŞİ NAMAZA KALTIĞINDA GÖRMÜŞ”

Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

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