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Kadın basketbol antrenörü oyuncularına kızdı. Yaptığı hareket gündem oldu

Kadın Basketbol takımı antrenörü Kim Mulkey, saha dışındaki halleriyle gündem haline geldi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:02
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Kadın basketbol antrenörünün maç içinde yaptığı hareket gündem oldu

Kadın basketbol antrenörü oyuncularına kızdı. Yaptığı hareket gündem oldu
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Louisiana Eyalet Üniversitesi (LSU) kadın basketbol takımı başantrenörü Kimberly Duane Mulkey, saha kenarında yaptığı hareketlerle yeniden gündeme geldi.

Saha kenarından oyuncusuna oldukça sinirlenen Mulkey'in, basketbol topunu alıp yere vurduğu görüldü.

Mulkey'in bu halleri, sosyal medyadan paylaşılırken, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı.

KIM MULKEY KİMDİR?
Kimberly Duane Mulkey, 17 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı eski basketbol oyuncusudur. Lousiana Eyalet Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın baş antrenörüdür.

1983'te Pan-Amerikan altın madalyası ve 1984'te Olimpiyat altın madalyası, NCAA kadın basketbol tarihinde bir oyuncu, yardımcı antrenör ve baş antrenör olarak ulusal şampiyonluk kazanan ilk kişi oldu. 

2005, 2012 ve 2019'da Baylor'un koçu olarak üç NCAA şampiyonluğu kazandı. 

Mulkey, 2020'de Kadınlar Basketbol Onur Listesi'ne alındı ​​ve ayrıca Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne alındı.

 

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