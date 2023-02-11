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Pembe kundurasıyla gündem oldu. Kadın basketbol antrenörü maç oynanırken kendinden geçti

LSU kadın basketbol takımı koçu Kimberly Duane Mulkey, saha kenarında gösterdiği direktifler ve yönlendirmeleri kameralara yansıdı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:34
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Kadın basketbol antrenörü kendindne geçti

Pembe kundurasıyla gündem oldu. Kadın basketbol antrenörü maç oynanırken kendinden geçti
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Louisiana Eyalet Üniversitesi (LSU) kadın basketbol takımı başantrenörü Kimberly Duane Mulkey, saha kenarındaki halleriyle gündem haline geldi.

Mulkey, saha kenarında gösterdiği direktifleri ve yönlendirmeleri ile erkek basketbolundaki başantrenörleri aratmadı.

Oyuncularına kızdığı anlar ve tam aksine oyuncularını motive etmeye çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.

KENARDAN SİNİRLENDİĞİ ANLAR

Çekilen bu görüntülerde ise Mulkey, oyuncularına saha kenarda kızdığı görüldü.

OYUNCULARI İLE TEK TEK İLGİLENİYOR

Bir başka görüntüde Kim Mulkey, oyuncularına tek tek destek ve motive verdi.

GİYİNİMİ DE GÜNDEME GELDİ

Yapılan bu video ise Mulkey'in modasını ön plana çıkardı. Giyimi ve saç modeli videonun içinde yer alırken, oyuncularına taktik verdiği anlar da gösterildi.

KIM MULKEY KİMDİR?

Kimberly Duane Mulkey, 17 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı eski basketbol oyuncusudur. Lousiana Eyalet Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın baş antrenörüdür.

1983'te Pan-Amerikan altın madalyası ve 1984'te Olimpiyat altın madalyası, NCAA kadın basketbol tarihinde bir oyuncu, yardımcı antrenör ve baş antrenör olarak ulusal şampiyonluk kazanan ilk kişi oldu. 

2005, 2012 ve 2019'da Baylor'un koçu olarak üç NCAA şampiyonluğu kazandı. 

Mulkey, 2020'de Kadınlar Basketbol Onur Listesi'ne alındı ​​ve ayrıca Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne alındı.

 
 
 
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