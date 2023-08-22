Kadın esnaf komşularını böyle vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir kadın esnafın komşu karı koca çifti tabancayla vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda Süleyman Akyıldız ölürken, karısı ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kadın esnaf komşularını böyle vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman Akyıldız’a (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman Akyıldız ise karnından ve bacağından vuruldu.

Yaralı çift hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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