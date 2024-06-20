Kadın hakimle ilgili flaş gelişme. Cinsel birliktelik videolarıyla şantaj... Uyuşturucu partileri...

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hakim Gül A.'nın, mesleğinin saygınlığını kötüye kullanarak gerçekleştirdiği bu eylemler nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve başka bir dosya nedeniyle ihraç edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da görev yapan hakim Gül A., yasak ilişki yaşadığı iş insanı ve kendi oturduğu sitenin yöneticisi olan Ş.L. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla soruşturma altına alındı.

İki yıl süren ilişkileri, Ş.L.'nin tehditlerle sonlandırılmasıyla son buldu. Ş.L., hakim Gül A.'nın rüşvet ve sahtecilik suçlamalarıyla yüzleştiğini ve ilişkilerine dair görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Ş.L., ayrılmak istediğinde tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Gül A.'nın, büyük bir meblağ karşılığında bir yakıt kaçakçılığı davasını kapattığı ve uyuşturucu içerikli partilere katıldığı iddia edildi. Bu durum, Gül A.'nın bu kadar süre görevde kalmasına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ayrıca, evli ve 20 yaşında bir oğlu olan hakim Gül A.'nın, Ş.L. ile yaşadığı cinsel ilişkilerin görüntülerini kaydederek birbirleriyle paylaştıkları, yakıt kaçakçılığı dosyasını büyük bir meblağ karşılığında kapattığı ve adli emanetten uyuşturucu madde alarak parti düzenlediği iddiaları kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.