Kadın hastalıklarına iyi geliyor. İşte şifa saçan ot

Hemame bitkisi, doğal sağlık çözümleri arayanlar için, tarihsel olarak bilinen iyileştirici özellikleriyle öne çıkar.

Kadın sağlığı sorunlarına faydası olan ölü çiçeği, şifalı etkileriyle tanınır.

Peki, ölü çiçeği tam olarak nedir?

Bu bitki, Bileşikgiller ailesine aittir. Ölü çiçeği, genellikle 70 ila 150 cm arasında değişen boyutlarda, kahverengiye çalan esmer bir gövdeye sahiptir ve alt kısmı nadiren, üst kısmı ise sıkça çatallaşan dallara sahiptir.

Bitkinin yaprakları, eliptik ya da mızrak formunda olup, kenarları dişli, ortasında belirgin bir damar bulunan, koyu yeşil renkte, 15 ila 30 cm uzunluğunda ve 7 ila 12 cm genişliğindedir.

Yapraklar kısa saplıdır ve bitki üzerinde değişken bir düzende yer alır.

Ölü çiçeğinin faydaları…

Kadınlarda rahim kanamalarını durdurur, regl süresini normalleştirir, doğum sonrası ve düşük sonrası kanamalar ile burun kanamalarında etkilidir.

Bağırsak parazitlerini temizler.

İshal, dizanteri ve kanamalarda iyileştirici etkisi vardır.

Yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve romatizma ağrılarını hafifletir.