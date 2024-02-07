Kadın öğretmen öğrencisini sınıfa kilitleyip teneffüste aşk yaşadı. İlişkiyi annesi ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Kadın öğretmen öğrencisini sınıfa kilitleyip teneffüste aşk yaşadı. İlişkiyi annesi ortaya çıkardı
Rusya'da 11 yaşındaki öğrencisini sınıfı kilitleyip cinsel taciz eden 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı.

Rusya'nın Leningrad Bölgesi’nde bulunan Toksovo şehrinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki öğretmen Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki erkek öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlandı.

Rus öğretmenin tutuklanma gerekçesi olarak, öğrencisini öğle teneffüslerinde sınıfa kitleyerek "zorla göğüslerine dokundurmak ve çocuğun özel bölgelerine dokunmak" gibi suçlar gösterildi. Suçlamalar sebebiyle tutuklanan 25 yaşındaki öğretmenin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Cinsel istismarda bulunan öğretmenin öğrencisine okul dışında da gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar çocuğun annesi tarafından fark edildikten sonra, öğrencinin annesi durumu polise ve okul yönetimine bildirdi.

İstsismara uğrayan çocuğun avukatı ise şöyle konuştu:

"Ülkemizde çocuklara karşı işlenen suçlar çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor, bu nedenle çok sert ama adil bir ceza alacak. Bu yaştaki bir çocuk henüz tam olgunlaşmamış, aynı zamanda yaptıklarının tam olarak farkında da değil. Bu tür eylemler çocuklarda psikolojik travmaya neden oluyor. Kanun bu amaçla bir rıza yaşı belirliyor, ülkemizde bu yaş 16 olarak belirlendi."

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