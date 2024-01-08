Türkiye'nin gündemine oturan olayda mahkeme kararını verdi. MİT yalanı ile kız çocuğunu istismar etmişlerdi

Konya'da lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında Lise son sınıf öğrencisi G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' yalanıyla kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel saldırıda bulundu. G.A.'nın yaşananları anlatması üzerine ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak gösteren elektrikçi Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine aynı okulda öğrenim gören K.K. isimli kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Öte yandan soruşturmada okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıl hapis; tutuksuz sanıklar Ali Akkaş, M.K., ve diğer sanıklar B.K., H.K. için de 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yürütülen idari soruşturma neticesinde 2 okul müdürü de memurluktan men cezası aldı.

Tutuklu Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ve Ahmet Mandal yargılandıkları 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Ahmet Mandal'a 'Cinsel istismar' suçundan 22 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti. Okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye ise 'Cinsel istismara yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye edilmesine karar verdi.

Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası kesildi.