Kadın sporcularımızı yazmaktan mutluyum

Cumhuriyetimizin 100. Yılında A Millî Kadın Voleybol takımımızın başarısı milletimizi onurlandırdı, göğsümüzü kabarttı…

Medyaya bakıyorum da Avrupa Şampiyonu olan bir kızımızı görmezden geliyorlar.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan kızımız da var;

-Naz Arıcı

Hem de branşında 5. Dünya Şampiyonluğunu kazanan millî sporcumuz Naz Arıcı diyor ki;

“Şampiyonaya aralıksız ve disiplinli bir çalışma süreci ile hazırlandım. Ülkece çok zorlu dönemden geçtik. Bu süreçte ben de çok etkilendim. Bu anlamlı günde altın madalyayı alıp ülkeme armağan etmek benim için çok önemliydi ve başardım.”

Senin başarınla da onurlandık gurur duyduk Naz kızım.

Değerli okurlarım,

Türkiye’mizin 100. Yıl Süper Kupa’sının Suudi Arabistan veya Abu Dabi’de oynanma kararını dün eleştirdim.

Binlerce e-posta, SMS ve WhatsApp mesajı gönderdiniz çok teşekkür ediyorum.

Ancak ne Fenerbahçe’mden ne Galatasaray’ımdan ne TFF Başkanı’ndan, ne Spor Bakanı’ndan ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “tık” yok…

Futbol Federasyonu’nn bu yıl vereceği Süper Kupa’nın 100. Yıl damgalı ve üzerine Türk Bayrağımızı işleterek cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girmemizin şanına uygun olarak bir yarışma ile hazırlatmasını da öneriyorum.

Sizlerden gelen mesajlardaki harika eleştirilere yer vermek isterdim ama yer darlığından yayınlayamadıklarım için kimsenin üzülmesini de istemedim.

Sadece bir milletvekilinden bir mesaj aldım.

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, maçın Cumhuriyetin 100. Yılında kupanın Millî Mücadeleye öncülük etmiş Sivas’ta oynanması çağrısında bulunarak özetle diyor ki;

“Sivas, 108 gün boyunca Ulusal Kurtuluş Mücadelemize başkentlik yapmıştır.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük coşku ve gururla hep birlikte kutlayacağımız günler yaklaşırken, Süper Kupa Final müsabakasının Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve bir Cumhuriyet kenti olan Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanması biz Sivaslıların ortak talebidir.

Ülkemizin en köklü ve güzide iki kulübünü ve beraberindekileri kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

Karşılaşma için futbolseverlerin kente gelmesiyle birlikte hem maçı tribünden izlemek hem de şehirde turistik vakit geçirmek isteyenler taraftarımızdan esnafımıza, otellerimizden lokantalarımıza, STK’larımızdan, kentimizin turizmine, ekonomisine kadar önemli katkılar sağlayacaktır…”

Harika çağrı, teşekkürler Ulaş Karasu.

Araplara kazandıracağımıza Sivaslılarımıza kazandıralım.

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının faillerinden kulüplerimizin alacağı kazanç, kazanç değil züldür!.