KADEM'den Meclis'teki kadın vekil oranının artırılması çağrısı

Editör: Özlem Kıral

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın üye ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, TBMM'de kadın temsilinin öneminin bir kez daha hatırlatma gereği hissedildiği belirtildi.

TBMM'nin kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurum olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM'de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz. Meclis'te kadın vekillerin oranının yüzde 50'ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır. Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan Meclis'imize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz."