Kadın voleybolculara salonda saldırdılar. Rezil görüntüler ortaya çıktı

Nicer Hotel Voleybol takımının voleybolcuları ve antrenörleri KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'ndaki Adana İmamoğlu Belediye maçında taraftarların saldırısına uğradı.

Maç sonunda tribünlerden atılan yabancı maddeler kadın sporcuları yaraladı.

Misafir takımdan voleybolcu Berfin Arslan ayağından yaralanırken genç sporcuya hastanede 5 dikiş atıldı.

Malatya temsilcisi Nicer Hotel Voleybol Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada antrenörlerin ve oyuncularının dünkü karşılaşmada saldırıya uğradığını belirtti.

Malatya temsilcisinin 'Voleybolda Kara Gece' başlığı ile yayınladığı duyuruda Nicer Hotel Voleybol - Adana İmamoğlu Belediye arasında gerçekleşen maç hakkında şu ifadelere yer verildi: "Bugün oynadığımız Adana İmamoğlu Belediye maçında, maçın başlamasıyla birlikte sporcu ve antrenörlerimize ağza alınmayacak küfürler edilerek, maçın sağlıklı bir şekilde oynanmasına engel olunmuştur. Maç bitiminde ise tribünleri boşaltmayıp sporcularımızın soyunma odasına girmesine engel olunmuştur. Sahaya cam bardak, şişe ve yaralayıcı maddeler atılmış, sahaya girerek kadın sporcularımız dövülmeye çalışılmıştır."

Nicer Hotel Voleybol yaptığı açıklamanın devamında ise takımın oyuncularından Berfin Arslan'ın saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını "Bu saldırı sonucunda sporcumuz Berfin Arslan yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuza dikiş atılmıştır. Kulüp olarak kadın voleybol takımı sporcularımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin, yetkili organlarca yapılmasını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diyerek açıkladı.

Adana İmamoğlu Belediye ve Nicer Hotel Voleybol'un karşılaştığı maçı 3-0 kazanan taraf Adana temsilcisi oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol takımı, 10 Aralık'ta Adana'da İmamoğlu Belediye ile oynadıkları maçın ardından çıkan olayda sporcularının yaralandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Malatya ekibinin kulüp başkanı Mesut Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'nın büyük hasar gördüğünü ve takımın zor şartlarda lige hazırlandığını söyledi.

Depremden olumsuz etkilenen kentte, insanlara farklı bir ortam yaşatmak için lige devam etme kararı aldıklarını hatırlatan Karabulut, zor şartlarda mücadele ettiklerini ifade etti.

Karabulut, ligin 10. haftasında Adana'da İmamoğlu Belediyespor karşılaşmasının ardından çıkan olayda bir oyuncularının yaralandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Maçta anormal bir kalabalık vardı, genelde erkek ağırlıklıydı ve maç başlamadan küfürler başladı. Oyuncularımıza, hocalarımıza ağza alınmayacak kelimeler söylediler. Maçın başında sonunun bu şekilde olacağı bize göre belliydi. 'Burası Adana buradan çıkış yok, burası İmamoğlu buradan çıkış yok' tezahüratlarıyla çocukları soyunma odalarına gönderemediler. Cam şişe kırıklarıyla, pet şişeler atarak bir sporcumuzun dizinden yaralanmasına sebep oldular. Sporcumuzu hastaneye kaldıracağız, içeriye sağlıkçıları alamıyorlar, çocukları dışarı bırakmıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştık, maç görüntüleri elimizde. Onları kınıyoruz."

Karşılaşma sonrası Türk sporuna yakışmayan olayların meydana geldiğini anlatan Karabulut, "Suç duyurusunda bulunduk, yaralanan sporcumuz ifadesini verdi, şikayetçi olduğunu bildirdi. Yönetimimiz kamera kayıtlarına bakarak, kulüp ve seyirciyle ilgili şikayetlerimizi yaptık. Sporcumuzun dizinde kesik oluştu, 5 dikiş atıldı. Tedavisini yaptırdıktan sonra gece saat 2 gibi Adana'dan ayrıldık." ifadelerini kullandı.