Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç. PKK'nın güttüğü çakma Türk solundan ses yok

Diyarbakır’da silahlı saldırıda öldürülen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi milli voleybolcuların şampiyonluğunu kutladığı için sosyal medyada Kürtçü faşistlerin lincine uğradı. Elçi’ye yapılan saldırıya PKK’lı teröristlerin güdümündeki çakma Türk solundan ses çıkmaması dikkat çekti.

Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç. PKK'nın güttüğü çakma Türk solundan ses yok

28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi CHP’den milletvekili seçilmişti. CHP’li Türkan Elçi, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını sosyal medya hesabından tebrik etti. Elçi’nin tebriki, Kürtçü faşistlerin kendisine hakaret etmesine neden oldu.

Türkan Elçi’ye hakaret dolu saldırılarda bulunanlar karşısında ise kadın derneklerinin suskun kaldığı görüldü.

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Fatih Koparan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan saldırıları gözler önüne serdi.

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