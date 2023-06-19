Kadına şiddet bitmek bilmiyor

İHA'nın haberine göre, olay dün gece saatlerinde Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 10 yıldır evli olan Hakan ve Ayşe Karslıoğlu çifti arasında uzun süredir sorunlar yaşanıyordu.

Annesinin evine giden Ayşe Karsıoğlu telefonla eşini arayarak ayrılmak istediğin söyledi. Bu duruma sinirlenen koca önce evi bastı. Kendisinden ayrılmak isteyen karısını darp eden koca, silahını alarak etrafa ateş açtı.

Gürültüye koşan komşular araya girmek istedi. Ancak komşuları çabaları da yetersiz kaldı. Eşini darp eden adam bu kez komşularla da tartıştı. Yine silahına sarılan adam, dışarı çıkarak binayı kurşunlayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren ve yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlatılırken, kadının sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşeti yaşayan Ayşe Karslıoğlu, "Dün akşam evde oturuyorduk. Geldi eve saldırdı. Sürekli böyle geliyor evime zarar veriyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Bu adamın yakalanmasını istiyorum, bir an önce ondan boşanmak istiyorum. İşe de gidemiyorum onun yüzünden. Çocuklarım eğitimden geri kaldı. 'İşe gidersen senin başını kesicem' gibi mesajlar atıyor. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Ayşe Karslıoğlu'nun annesi ise, "Bu damattan bıktık sürekli sorun yaşarıyorduk. Kızımı darp ediyor. Dün de geldi buraya ateş açtı. En kısa zamanda ceza alması istiyorum" dedi.